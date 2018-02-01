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Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный

Два российских спутника вышли на орбиты с космодрома "Восточный"

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Разгонный блок "Фрегат", запущенный с "Восточного", нес 11 спутников: два российских и девять иностранных.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. После третьего запуска с космодрома "Восточный" два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" вышли на расчетную орбиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

"Оба спутника "Канопус-В" №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7.33 мск", — сказали в госкорпорации.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.




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