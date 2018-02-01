Главред "Страны.ua" покинул Украину и попросил убежища в Австрии

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии, причиной стало оказываемое на издание давление со стороны властей, говорится в обращении редакции издания к президенту страны Петру Порошенко, сообщается на Sputnik Казахстан.

Летом прошлого года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист уверен, что дело против него сфабриковано и является спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

"Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой", — говорится в обращении, опубликованном на сайте издания.

В своем обращении к президенту Украины Гужва называет беспрецедентным, "аналогов которому еще не было в истории Украины", внимание со стороны властей к изданию и признает, что руководимая им редакция всегда "чувствовала повышенное внимание к себе с вашей стороны, а также со стороны подконтрольных вам чиновников и силовых структур".

"По вашему приказу против главного редактора "Страны" сфабриковано уже пять уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа.Ваша цель – запугать нас, заставив изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас, затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты. Но мы хотим сказать, что это у вас не получится", — заявляет редакция.

Коллектив СМИ утверждает, что за два с половиной года существования издания журналисты "научились жить и работать в условиях тотального давления с вашей стороны". "Более того, в том числе и благодаря атакам, организованным подконтрольными вам силовыми структурами, о нас узнала вся страна, и мы вышли на лидерские позиции среди интернет-СМИ", — отмечается в обращении.

До выборов президента Украины осталось чуть больше года и, как считает редакция, нынешний президент Украины Петр Порошенко не остановится ни перед чем, чтобы "закрыть рот тем журналистам, кто набрался смелости критиковать".

Сотрудники "Страна.ua" заявили, что готовы продолжать работу в самое сложное, предвыборное, время, для чего предприняли ряд действий.

"Мы защитили наш сайт от возможной блокировки. Мы отработали схему работы журналистов вне офиса, на случай новых атак и обысков. И главное – из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого вы обложили уголовными делами, как себя офшорами. Игорь Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате, наращивая обороты и активно развиваясь. Все эти меры делают нас готовыми к любому варианту развития событий. Ничто и никто не помешает нам, как и прежде, честно работать для наших читателей, рассказывая правду о ситуации в стране", — заверила редакция интернет-газеты "Страна"

Сам Игорь Гужва сообщил, что редакция планирует дальнейшее развитие проекта. "В прошлом году, несмотря на давление властей, мы смогли выйти на лидерские позиции среди украинских интернет-СМИ. В этом году темп будем только наращивать. У нас очень сильная команда и очень сильная мотивация", — заключил он.