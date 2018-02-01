11:23 01 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

Готовившего теракт члена ИГ* уничтожили в Нижнем Новгороде

© Sputnik. Игорь Зарембо
Новости
Получить короткую ссылку
510

У преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Член террористической группировки "Исламское государство"*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России, нейтрализован в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* приготовления к террористическому акту.

"По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России", — указывается в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Азантский дольмен
Сила места: самые загадочные и мистические уголки планеты
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго Ты супер!
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго "Ты супер!"
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia