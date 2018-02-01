Готовившего теракт члена ИГ* уничтожили в Нижнем Новгороде

У преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Член террористической группировки "Исламское государство"*, готовивший теракт в день проведения выборов президента России, нейтрализован в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* приготовления к террористическому акту.

"По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России", — указывается в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России