Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов

Еще 11 спортсменов из России были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, но суд заменил им пожизненное отстранение от Олимпийских игр на отстранение только от Игр-2018 в Пхенчхане.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз CAS.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Решения были приняты по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с домашних Игр.