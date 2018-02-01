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Назвали самый дорогой российский бренд

© Sputnik. Алексей Куденко
Новости
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Из российских компаний в ежегодный международный рейтинг Brand Finance, помимо занявшего первое место "Сбербанка", вошли также "Газпром" и "Лукойл".

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Самым дорогим российским брендом по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance стал Сбербанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк.

Также Сбербанк единственным из представителей России попал в список 25 самых дорогих банковских мировых брендов

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 27,5%, достигнув 11,6 миллиарда долларов.

"Высокое место нашего бренда в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг. Новая стратегия развития группы Сбербанк на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий", — отметил глава Сбербанка Германа Грефа.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% — до рекордных 576,3 миллиарда рублей. По итогам года Сбербанк планировал заработать более 700 миллиардов рублей чистой прибыли.




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