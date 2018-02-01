Сборная Россия снова будет первой в медальном зачете ОИ-2014

После восстановления наград российских спортсменов решением Спортивного арбитража в активе сборной России станет 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить девять наград Олимпийских игр в Сочи вернет сборную России на первое место медального зачета Игр-2014, сообщает Р-Спорт.

© Sputnik. Валерий Мельников Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением МОК, а также восстановив их результаты на Играх-2014.

Таким образом, по итогам решения CAS Россия восстановит девять наград:

Две золотые — Александр Легков (лыжи, гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон),

Шесть серебряных — Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м), Максим Вылегжанин (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжи, эстафета 4×10 км) и Вылегжанин/Никита Крюков (лыжи, командный спринт), Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Александра Денисьева/Владислава Антонова в эстафете.

Одна бронзовая — Елена Никитина (скелетон).

Таким образом, после восстановления наград, в активе сборной России станет 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. У команды Норвегии, которая опустится на второе место в медальном зачете, также 11 золотых наград, но 5 серебряных.