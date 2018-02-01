МОК: оправданные российские атлеты могут не попасть на Олимпиаду-2018

МОК тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда, когда она будет доступна, и обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в Швейцарский федеральный суд.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) разочарован, что Спортивный арбитражный суд (CAS) при удовлетворении апелляций по делам российских спортсменов не учитывал системные манипуляции с допингом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованном на официальном сайте МОК.

© Sputnik. Валерий Мельников Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

"МОК принял к сведению решение CAS с удовлетворением с одной стороны и разочарованием — с другой. Подтверждение нарушения антидопинговых правил 11 спортсменами из-за манипуляции с их пробами подтверждает еще раз существование системных манипуляций в антидопинговой системе на Играх в Сочи. В то же время МОК крайне разочарован, что CAS не принял во внимание доказанное существование этих манипуляций в оставшихся 28 делах", — говорится в заявлении МОК.

В своем сообщении в МОК также отметили, что решение CAS не означает, что спортсмены из числа 28 оправданных будут приглашены на Олимпийские Игры в Пхенчхане, подчеркнув, что отсутствие санкций автоматически не дает привилегию приглашения (на Олимпиаду).