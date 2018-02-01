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Взгляд из Турции на "кремлевский список": США за раскол российской элиты

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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В потенциальный список россиян, которые могут попасть под санкции США, вошли 210 человек - 114 политиков и 96 бизнесменов.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Основная цель США – расколоть российскую элиту и превратить этот раскол в предмет торга против России. Об этом заявил турецкий политолог, глава Института энергетических рынков и политики (EPPEN) Волкан Оздемир в интервью Sputnik Турция, комментируя публикацию "кремлевского" доклада.

"Своим поведением в отношении высокопоставленных российских кругов США заявляют: "или действуйте против вашего руководства, или пожинайте плоды бездействия. Однако я считаю, что попытки США обречены на неудачу, — сказал он. — Мы становимся свидетелями того, как финансы и экономика используются в качестве политического инструмента. Если Россия окажется экономически изолированной, за этим последует серьезная ответная политическая реакция, в результате чего между Россией и США возникнет раскол в экономической сфере. А это приведет к усилению напряженности в отношениях, и даже может стать причиной для финансовой войны".

По мнению другого эксперта зампреда турецкой непарламентской лево-националистической партии Vatan ("Родина") Юнуса Сонера, действия США направлены не только против России, но и против стран евразийского и азиатского региона, взаимодействующих с Россией.

Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия
© Sputnik. Наталья Селиверстова
"Кремлевский доклад": гремлины против кремлинов

"Данный список является очередной попыткой США, которые все быстрее погружаются в изоляцию в мировом масштабе, удержать свои позиции. Создание Евразийским экономическим союзом реальной альтернативы американской гегемонии вызывает большую обеспокоенность Вашингтона. Однако действия американских властей окажутся безуспешными, — сказал он. — Так же, как судебный процесс по делу заместителя генерального директора турецкого банка Halkbank (он обвиняется США в нарушении антииранских санкций – ред.) не повлиял на турецко-иранские экономические отношения, так и "кремлевский доклад" не окажет негативного влияния на экономическое и политическое сотрудничество России с ее западноазиатскими партнерами и другими евразийскими странами. Более того, этот шаг Америки в очередной раз продемонстрирует всему миру неэффективность инструментов давления, используемых США со времен холодной войны. США должны отказаться от односторонних инструментов навязывания своей воли и занять место в современной многополярной мировой системе".

По мнению турецких экспертов, опрошенных Sputnik, публикация этого документа — недвусмысленный сигнал Вашингтона: "прекратите любое сотрудничество с Кремлем". С таким жестким требованием власти Соединенных Штатов обратились не только к российским политическим и бизнес-элитам, но и потенциально к предпринимателям из ЕС, которые в последнее время проявляют "неуместные" колебания в вопросе давления на Москву.

Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" — список лиц, имеющих отношение к высшему руководству России. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.




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