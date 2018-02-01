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Репортаж о жизни в Южной Осетии

Чужие здесь ходят: КГБ Южной Осетии сообщило о об иностранцах в республике

© Sputnik. Михаил Воскресенский
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Иностранцы могут въехать в Южную Осетию только через государственную границу с Россией, где функционирует пункт пропуска "Рук".

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Южную Осетию в 2017 году посетили более четырех тысяч иностранных граждан, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета госбезопасности. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Граница
© Sputnik. Наталья Айриян
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Иностранцы могут въехать в Южную Осетию только через государственную границу с Россией, где функционирует пункт пропуска "Рук". Контроль над пропуском через госграницу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных осуществляет Пограничная служба КГБ.

"В 2017 году пункт пропуска "Рук" пересекало от 3,5 тысяч до 4,7 тысячи человек в сутки. При этом югоосетинскими пограничными органами зарегистрировано 4348 иностранцев, въезжавших на территорию республики. В указанное число не входят граждане Южной Осетии, России, Абхазии и Никарагуа", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота оружия и наркотиков, в 2017 году пограничники изъяли пять партий некурительной табачной смеси "насвай", общим весом 6 килограмм, одну партию психотропного препарата "Лирика", партию "Снюс", одну единицу огнестрельного оружия — автомат "АК-74".

В связи с ограничением по решению Службы судебных приставов 26 гражданам Южной Осетии и России отказано в выезде с территории республики, а 115 иностранным гражданам отказано во въезде в Южную Осетию в связи с неправильным оформлением или отсутствием действительных документов на право пересечения югоосетинской госграницы.

"За нарушение режима государственной границы в 2017 году к административной ответственности привлечено 60 человек, за незаконный провоз лиц через государственную границу — один гражданин Южной Осетии. В 2017 году выдано 2003 миграционные карты", — отметили в КГБ.

В ведомстве призвали граждан с пониманием относиться к осмотру транспортных средств, проверке документов, и другим видам контроля, осуществляемым Пограничной службой КГБ на пункте пропуска "Рук" и оказывать содействие представителям пограничных органов в исполнении их обязанностей.




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