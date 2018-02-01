20:11 01 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Репортаж о жизни в Южной Осетии

КГБ Южной Осетии сообщил сколько иностранцев посетило республику

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
33 0 0

Иностранцы могут въехать в Южную Осетию только через государственную границу с Россией, где функционирует пункт пропуска "Рук".

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Южную Осетию в 2017 году посетили более четырех тысяч иностранных граждан, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета госбезопасности. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Граница
© Sputnik. Наталья Айриян
Таможенный пункт запустит Южная Осетия на границе с Грузией

Иностранцы могут въехать в Южную Осетию только через государственную границу с Россией, где функционирует пункт пропуска "Рук". Контроль над пропуском через госграницу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных осуществляет Пограничная служба КГБ.

"В 2017 году пункт пропуска "Рук" пересекало от 3,5 тысяч до 4,7 тысячи человек в сутки. При этом югоосетинскими пограничными органами зарегистрировано 4348 иностранцев, въезжавших на территорию республики. В указанное число не входят граждане Южной Осетии, России, Абхазии и Никарагуа", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота оружия и наркотиков, в 2017 году пограничники изъяли пять партий некурительной табачной смеси "насвай", общим весом 6 килограмм, одну партию психотропного препарата "Лирика", партию "Снюс", одну единицу огнестрельного оружия — автомат "АК-74".

В связи с ограничением по решению Службы судебных приставов 26 гражданам Южной Осетии и России отказано в выезде с территории республики, а 115 иностранным гражданам отказано во въезде в Южную Осетию в связи с неправильным оформлением или отсутствием действительных документов на право пересечения югоосетинской госграницы.

"За нарушение режима государственной границы в 2017 году к административной ответственности привлечено 60 человек, за незаконный провоз лиц через государственную границу — один гражданин Южной Осетии. В 2017 году выдано 2003 миграционные карты", — отметили в КГБ.

В ведомстве призвали граждан с пониманием относиться к осмотру транспортных средств, проверке документов, и другим видам контроля, осуществляемым Пограничной службой КГБ на пункте пропуска "Рук" и оказывать содействие представителям пограничных органов в исполнении их обязанностей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

  • Шоколад Mars, фото из архива
    "Марсианские" бактерии

    Компания "Марс" отзывает партии шоколада из Ирландии, который может быть заражен сальмонеллой - в Азербайджане также провели проверки потенциально опасных конфет.

  • Праворульный автомобиль
    Справа налево

    Проект о запрете праворульных машин дойдет до парламента Армении: импорт новых авто запретят, но уже завезенные эксплуатировать будет можно.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве, архивное фото
    Зеркальный ответ

    Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

  • Шоколад Mars, фото из архива
    "Марсианские" бактерии

    Компания "Марс" отзывает партии шоколада из Ирландии, который может быть заражен сальмонеллой - в Азербайджане также провели проверки потенциально опасных конфет.

  • Праворульный автомобиль
    Справа налево

    Проект о запрете праворульных машин дойдет до парламента Армении: импорт новых авто запретят, но уже завезенные эксплуатировать будет можно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Три в одном: суперлуна "кровавая" и голубая
Нужен Апеипш: о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik
Нужен "Апеипш": о задачах нового волонтерского центра рассказали в Sputnik
Народные средства для лечения простуды
ОРЗ: симптомы и лечение

Соцсети

Sputnikabkhazia