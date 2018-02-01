Минфин США решил закрыть часть "кремлевского доклада"

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Решение о закрытии части "кремлевского доклада" принято в Минфине США во избежание вывода активов упомянутыми в нем лицами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Минфин включил закрытое приложение в отчет, чтобы избежать потенциального ухода активов указанных в нем лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации", — говорится в заявлении.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. В частности, в список вошли глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, Глава ВЭБа Сергей Горьков, президент "Норникеля" Владимир Потанин, основатель Альфа-групп Михаил Фридман, член набсовета Альфа-групп Петр Авен.

По словам президента России Владимира Путина, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".