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Медицинские работники во время операции в больнице

Смертельные 34 килограмма: мексиканке удалили опухоль

© Fotolia/ Santypan
Новости
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Удаленная опухоль может претендовать на звание самой тяжелой в Центральной Америке, по мнению специалистов.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Мексиканские хирурги оперировали 57-летнюю уроженку Коста-Рики Сонью Лопез и вырезали опухоль весом в 34 килограмма, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Операция прошла в городе Мехико, окружность новообразования в яичниках женщины составляла полтора метра. К моменту операции опухоль занимала 80% ее брюшной полости и нарушала работу печени и кишечника.

О необходимости хирургического вмешательства Лопез предупреждали еще восемь лет назад, однако тогда она отказалась от операции "по личным причинам". Сейчас костариканка чувствует себя хорошо: по словам врачей, восстановление после операции идет быстро. "Я чувствовала себя очень уставшей и больной, — рассказала женщина. — Между тем, как я чувствую себя сейчас, и тем, что испытывала ранее, разница с расстояние от Солнца до Земли. Я как будто заново родилась".

"Это самая большая опухоль, с которой мы сталкивались в регионе, — говорит хирург Пабло Сибайа, прооперировавший Лопез. — В книгу рекордов Гиннесса входит новообразование весом 30 килограммов, а эта опухоль весит 34 килограмма".




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