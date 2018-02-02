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Куба. Архивное фото.

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

© AFP 2018/ ADALBERTO ROQUE
Новости
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Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт продолжительное время лечился от депрессии; он оставил предсмертную записку.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Старший сын экс-главы Кубы Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил  жизнь самоубийством на Кубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на  государственное информагентство Prensa Latina.

В течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.




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