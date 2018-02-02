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П/к главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Р. Макларена

Непоколебимые: "антидопинг" не согласен с оправданием атлетов из России

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью "системной допинговой программы России".

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить оправдательный вердикт 28 российских спортсменов Спортивного арбитражного суда (CAS) в федеральном суде Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз на официальном сайте WADA.

Олимпиада 2014. Церемония награждения. Тринадцатый день
© Sputnik. Валерий Мельников
Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов

По мнению агентства, решение CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", — говорится в релизе.

В релизе WADA также отмечается, что тот факт, что 11 российских спортсменов остались под действием санкций, говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля", и подтверждает выводы, опубликованные в первой и второй частях доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх-2014. Теперь эти атлеты могут претендовать на приглашения от МОК на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.




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