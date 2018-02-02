Непоколебимые: "антидопинг" не согласен с оправданием атлетов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью "системной допинговой программы России".

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить оправдательный вердикт 28 российских спортсменов Спортивного арбитражного суда (CAS) в федеральном суде Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз на официальном сайте WADA.

© Sputnik. Валерий Мельников Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов

По мнению агентства, решение CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", — говорится в релизе.

В релизе WADA также отмечается, что тот факт, что 11 российских спортсменов остались под действием санкций, говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля", и подтверждает выводы, опубликованные в первой и второй частях доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх-2014. Теперь эти атлеты могут претендовать на приглашения от МОК на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.