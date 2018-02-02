Харбинский медуниверситет в Приморье предлагает спасать от старения

Имеющиеся в Китае наработки и технологии могут быть использованы для открытия центра замедления старения в рамках совместного проекта России и Китая.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Первый Харбинский медицинский университет планирует открытие центра замедления старения – китайскую медицинскую клинику по уходу за пожилыми людьми в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию края.

По итогам встречи вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова с главным врачом клиники при Первом Харбинском медицинском университете Шао Фэнлинем сообщается, что китайская сторона заинтересована в открытии в Приморье подобного учреждения.

Шао Фэнлинь отметил, что этому благоприятствует приморский климат. У медицинского университета уже есть успешный опыт создания подобного центра на юге Китая – в Санье.

"Все имеющиеся наработки и технологии мы могли бы использовать и здесь в рамках совместного проекта России и Китая", – сказал Шао Фэнлинь.

Серебряков отметил, что Приморье открыто к диалогу по данному вопросу.

Первый Харбинский медицинский университет около 10 лет сотрудничает с Тихоокеанским государственным медицинским университетом во Владивостоке. Вузы связывают двусторонние международные программы академической мобильности студентов и преподавателей, научно-исследовательские программы в области профилактической медицины, клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и фармацевтики.