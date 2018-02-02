Четыре упавшие ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" нашли в Приамурье

Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ (например, при добыче угля открытым способом), сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Ступени запущенной в четверг с космодрома "Восточный" ракеты-носителя "Союз-2.1а" нашли в Приамурье, рассказала РИА Новости глава Дикунского сельсовета Галина Топор.

"Все они упали в данном районе – примерно на границе Зейского и Тындинского районов, на чьей конкретно территории – пока уточняется. Их будут вывозить сотрудники "Роскосмоса", — сказала Топор.

Еще одиннадцать частей ракеты упали в Якутии.

"Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома "Восточный" в четверг. Все 11 спутников вышли на расчетные орбиты. Пуск должен был пройти еще 22 декабря, однако старт перенесли из-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.

Американские LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO) и следить за самолетами в мирных целях.

S-Net — система из четырех наноаппаратов, разработанная Берлинским техническим университетом. С их помощью планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите.