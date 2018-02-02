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Игорь Гужва. Архивное фото

Гужва назвал причину отъезда с Украины

РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Новости
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Главред украинского издания "Страна.ua" заявил, что в 2018 году издание ждут новые аресты и обыски.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Главный редактор популярного украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва основной причиной своего отъезда из Украины назвал желание обезопасить издание от давления властей, сообщает РИА Новости.

Игорь Гужва
© Фото: espreso
Главред "Страны.ua" покинул Украину и попросил убежища в Австрии

"Главный момент, которым я со своими коллегами руководствовался во время обсуждения вопроса о получении политического убежища в Австрии, это был вопрос развития и существования нашего сайта "Страна", — рассказал Гужва в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, все понимали, что в 2018 году давление "будет еще жестче, потому что это предвыборный год".

Журналист отметил, что выехав из Украины, он лишил киевские власти возможности давить на "Страна.ua".

"Я становился мишенью для власти, тем рычагом, которым они могли бы оказывать давление на сайт. Уехав вынуждено из страны, я лишил власть возможности влиять на "Страну". Издание этот предвыборный год пройдет четко, активно развиваясь и наращивая обороты. Это был главный мотив для принятия подобного решения", — сказал Гужва.

Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков, но вскоре выпустили под залог. Журналист называл дело "спланированной провокацией".

На этой неделе Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей". В обращении к читателям главред написал, что ему угрожали физической расправой и убийством. Он добавил, что покинул Украину легально — по истечении срока меры пресечения, избранной судом. Австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.




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