Грабительский курс: бомж пытался "обменять" 50 долларов на миллионы рублей

Сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16 часов 45 минут.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сотрудники полиции задержали бездомного, который пришел в банк на северо-востоке Москвы, чтобы обменять 50 долларов, а затем с угрозами потребовал у кассира четыре миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Москве.

Сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16.45.

"Прибывшие сотрудники установили, что в помещение организации вошел неизвестный, произвел обмен 50 долларов в закрытой операционной кассе, после чего передал записку с текстом о требовании передачи 4 миллионов рублей и угрожал кассиру", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, в ответ на его требования кассир сказала, что вызвала полицию, нажав на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся. В тот же день в 20.30 сотрудники угрозыска задержали его на Енисейской улице.

Пытавшийся "ограбить" банк мужчина 1988 года рождения оказался бездомным. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", а сам задержанный заключен под арест.