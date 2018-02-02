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Мемориальный комплекс Мамаев курган в Волгограде

Политик напомнил, кто внес решающий вклад в разгром "чумы" XX века

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, в Волгограде пройдут масштабные мероприятия от военного парада до салюта.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков отметил в эфире радио Sputnik, что празднование 75-летия победы в Сталинградской битве напоминает о том, кто внес решающий вклад в разгром фашизма. 

"СССР сыграл ключевую, важнейшую роль в разгроме фашистской Германии, но, к сожалению, по прошествии многих десятилетий после великой Победы это приходится кому-то еще доказывать", — заметил политик.

По словам Старикова, Запад научился фальсифицировать истории, изменять акценты и сравнивать несравнимое сразу после 1945 года.

Помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов во время лекции о блокаде Ленинграда в Доме Москвы 31 января.
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"В нашей стране никто и никогда не отрицал, что вместе с нами в одном строю воевали страны антигитлеровской коалиции. Однако достаточно просто посмотреть, какое количество войск участвовало в этих битвах, когда произошла высадка в Нормандии, какое количество дивизий Гитлер держал на Восточном, а какое – на Западном фронте. И тогда любому честному наблюдателю станет понятно, кто же действительно внес решающий вклад в разгром чумы ХХ века", — подчеркнул Николай Стариков.

Николай Стариков также сказал, что те мероприятия, которые будут проведены в честь очередной годовщины победы в Сталинградской битве – прекрасный повод, во-первых, самим ни в коем случае не забывать этот великий подвиг, а также напомнить некоторым забывчивым союзникам России, кто же на самом деле остановил главную опасность для человечества ценой своей крови и жизни.

По информации Южного военного округа, в праздновании примут участие около 1,4 тысячи солдат и офицеров округа, делегации из стран Европы и СНГ, в том числе, из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии. По площади Павших борцов проедет более 60 единиц техники во главе с легендарным танком Т-34. В небе пролетят около 40 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей. После парада ветеранов и гостей ждут концерты, кинопоказы, научно-практические конференции и лазерное шоу, – всего более 200 мероприятий. Некоторые из них начались заранее. Например, несколько дней назад в Волгограде открылась временная экспозиция бронекатера БК-31, который принимал участие в Сталинградской битве, а в ноябре прошлого года был поднят со дна Волги.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.




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