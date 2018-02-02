Путин о битве за Сталинград: не дадим в обиду великие победы

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Россия всегда будет гордиться подвигами тех, кто спасал Родину и бился за победу, и не даст в обиду великие победы, заявил президент на праздничных мероприятиях, сообщает РИА Новости.

"Спасибо вам за Сталинград и Великую Победу. За нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником", — сказал Путин, обращаясь к ветеранам.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.