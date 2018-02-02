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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

Испания выдала США российского программиста

© Sputnik. Алексей Мальгавко
Новости
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Киберпреступника в США обвиняют в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба и краже личных данных.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Национальная полиция Испании передала российского программиста Петра Левашова Соединенным Штатам, об этом информировали в национальной полиции, сообщает РИА Новости.

Левашова подозревают в создании кибернетических инфраструктур в форме ботнет Kelihos или сети компьютеров, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

"Таким образом, он удаленно контролировал своих жертв, без ведома собственников, через серверы контроля, которые использовались в основном для осуществления незаконной деятельности", — подчеркнули в полиции.

Левашова задержали в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился выдать программиста США, где его обвиняют в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба и краже личных данных. Защита обжаловала экстрадицию, однако суд подтвердил предыдущее решение.

Ранее обвиняемый заявил суду Испании, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию". "Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия". Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", — заявил он.

Петр Левашов заочно был арестован в России за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.




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