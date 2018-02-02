Ученые выяснили, чем опасен ибупрофен

Обезболивающее, принимаемое беременными, увеличивает для плода женского пола риск возникновения во взрослой жизни проблем с зачатием и вероятность ранней менопаузы.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Ученые из Франции, Шотландии и Дании обнаружили, что употребление ибупрофена, часто используемого обезболивающего, в первом триместре беременности негативно влияет на фертильность плода женского пола, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Human Reproduction.

Считается, что девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток, их число формируется еще во время внутриутробного периода и изменить его в большую сторону уже нельзя.

Ученые на протяжении нескольких лет изучали ткани яичников эмбрионов в возрасте от семи до двенадцати недель. У тех образцов, которые подвергались влиянию ибупрофена, число яйцеклеток сокращалось вдвое, а зародышевых клеток — уменьшалось до 75 процентов.

Иными словами, обезболивающее или убивало яйцеклетки плода, или просто останавливало их рост.

Ранее ученые из Копенгагенского университета выяснили, что чрезмерное употребление ибупрофена приводит к мужскому бесплодию.