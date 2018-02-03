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Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Исполком МОК примет решение по оправданным спортсменам из России

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи, апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 3 и 4 февраля в Пхенчхане обсудит свои дальнейшие действия после публикации вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию спортсменов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на aroundtherings.com.

П/к главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Р. Макларена
© Sputnik. Алекс Макнотон
Непоколебимые: "антидопинг" не согласен с оправданием атлетов из России

Портал отмечает, что изначально исполком МОК намеревался заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), планы по допинг-тестированию непосредственно перед Играми и группы по осуществлению проекта по OAR (спортсмены-олимпийцы из России), а теперь, очевидно, что исполком обсудит следующие шаги после публикации вердикта CAS.

В четверг МОК, реагируя на решение CAS по апелляциям российских атлетов, сообщил, что тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда и "обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в Швейцарский федеральный суд".




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