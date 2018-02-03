Исполком МОК примет решение по оправданным спортсменам из России

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи, апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 3 и 4 февраля в Пхенчхане обсудит свои дальнейшие действия после публикации вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию спортсменов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на aroundtherings.com.

Портал отмечает, что изначально исполком МОК намеревался заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), планы по допинг-тестированию непосредственно перед Играми и группы по осуществлению проекта по OAR (спортсмены-олимпийцы из России), а теперь, очевидно, что исполком обсудит следующие шаги после публикации вердикта CAS.

В четверг МОК, реагируя на решение CAS по апелляциям российских атлетов, сообщил, что тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда и "обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в Швейцарский федеральный суд".