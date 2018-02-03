Более ста тысяч петербуржцев остались без света из-за блэкаута

Представитель Ленэнерго сообщила, что на данном этапе электроснабжение полностью восстановили, аварийные работы продолжаются.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. В трех районах Санкт-Петербурга произошло отключение электроснабжения из-за технологического нарушения на Первомайской ТЭЦ в субботу утром, сообщила РИА Новости представитель Ленэнерго.

Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения по резервным схемам, добавила она. На месте работают 22 аварийные бригады, полностью задействованы резервные дизель-генераторные установки.

Сами петербуржцы сообщают в соцсетях, что свет погас в Василеостровском, Кировском, Московском и Адмиралтейском районах. На улицах не работают светофоры и не ходят троллейбусы и трамваи.

8 утра сегодня в Питере

Свет вырубили в нескольких районах pic.twitter.com/wKPwgK120p — leo forty-four (@_daria_leo_) 3 февраля 2018 г.

По данным МЧС, без света остались 109,6 тысячи человек. Причиной аварии стало короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ-14, после чего отключились генераторы на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская".