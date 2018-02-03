Неспящие в пурге: атомный ледокол пришел на помощь путешественникам

Команда экспедиции RGO Expo совершила путешествие из Норильска в Диксон (535 километров), претендуя на мировой рекорд.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Команду путешественника и видеоблогера Богдана Булычева застигнула пурга во время путешествия на внедорожниках, группу любителей экстрима спас атомный ледокол "Таймыр", "подбросив" до порта, об этом рассказал на своей странице в Instagram Богдан Булычев, сообщает РИА Новости.

A post shared by Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) on Feb 1, 2018 at 1:45am PST

Как сообщает блогер, капитан ледокола сам предложил помощь и после получения разрешения от Росатомфлота передал экспедиции RGO Expo координаты погрузки.

A post shared by Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) on Jan 31, 2018 at 11:53am PST

Путешественник отмечает, что из-за пурги они передвигались к заданной точке погрузки со скоростью два километра в час.

"Исходя из этого легко просчитать сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки", — обращает внимание Булычев.

A post shared by Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) on Feb 1, 2018 at 5:54pm PST

Таким образом, на место погрузки экспедиция прибыла глубоко ночью, в девять утра их разбудил "протяжный гудок" атомного ледокола, и в течение часа продолжалась погрузка машин на судно.

"Нашу команду поставили на полное довольствование, разместили в индивидуальных каютах со всеми удобствами, провели экскурсию по атомоходу и познакомили лично с капитаном, а наши Toyota Hilux заняли почётное место на вертолётной площадке корабля, до Дудинки теперь им предстоит прокатиться с ветерком, как настоящим победителям", — пишет Булычев.

A post shared by EvgenyShatalov (@evgenyshatalov) on Feb 1, 2018 at 2:00pm PST

Позже в одном из постов в Instagram Булычев рассказал о своих впечатлениях от двух дней, проведенных на атомном ледоколе.

"На ледоколе есть большой кинозал на 140 человек, сауна, бассейн с морской водой, тренажёрный зал, игровой зал (для баскетбола, волейбола и минифутбола), несколько лифтов, площадка и большой теплый ангар для вертолёта, больше трёх подъёмных кранов, уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин", — написал он.

A post shared by Anton Panov (@oper_11) on Jan 28, 2018 at 12:14pm PST

Другие участники экспедиции опубликовали свои фото и видео, в одном из которых Toyota устроила "гонку" с ледоколом.