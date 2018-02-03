Украина потребовала изменить процедуру применения права вето в Совбезе ООН

Украина за последние два года своего членства в Совбезе ООН стала свидетелем наличия неких "институционных недостатков" в работе Совета, заявляют представители украинской делегации в ООН.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Изменить процедуру применения права вето, реформировав Совет Безопасности ООН, потребовала делегация Украины, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Владимир Федоренко ПАСЕ приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине"

Соответствующее заявление поступило от представителей Киева на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

В заявлении указывается на многочисленные случаи злоупотребления правом вето в Совбезе, когда "только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми".

Украинская делегация говорит и о других вызовах, которые стоят перед Совбезом. Один из них – это безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.

"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", – отмечают авторы документа.

Киев призывает не затягивать с реформами и выражает надежду на результат уже в 2018 году. "Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей организации", – заявила делегация.

Сейчас правом вето, которое дает возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве уже не раз призывали лишить этого права Россию — в частности, с таким предложением выступал глава МИД Павел Климкин.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".