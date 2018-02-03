18:12 03 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Страны мира. Республика Корея

Комиссия МОК рассмотрит приглашение 15 спортсменов из России на Игры-2018

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в субботу начал работу в Пхенчхане, где 9 февраля откроются Олимпийские игры.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение рассмотреть на комиссии вопрос приглашения 15 из 28 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом
© Sputnik. Антон Денисов
Исполком МОК примет решение по оправданным спортсменам из России

"Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно", — сказал Адамс на пресс-конференции.

По словам Адамса, дело каждого спортсмена из 15 будет рассмотрено комиссией МОК индивидуально, при этом сроки рассмотрения он не уточнил, заявив что для обоснования необходимо время.

"Я не буду спекулировать по поводу вопроса квот (которые могли уйти к другим). Но мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам. Решение будет принято до начала Игр", — отметил Адамс.

СAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

Олимпийский комитет России (ОКР) попросил МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры-2018 15 представителям России. Как заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, речь идет о следующих атлетах: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Смех, улыбки
    Девятибалльные шутки

    Sputnik Казахстан сделал подборку лучших шуток в социальных сетях об очередном землетрясении в Алматы.

  • Электросчетчик. Архивное фото
    Пересчитайте!

    Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Возложение венков на митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве в Душанбе
    Никто не забыт

    В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.

  • Студенты
    Приз – знания

    Вузы России объявили о старте олимпиады для иностранных студентов, главный приз — бесплатное обучение в магистратуре. Кто может принять в ней участие?

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушка группы поддержки сборной России на товарищеском матче между сборными командами России и Белоруссии
Великан у пирамид, или кот против тореадора: самые яркие фото недели
Как снять видео с эффектом испаряющегося кипятка на морозе
Мастер-класс: как снять исчезающий на морозе кипяток
Народные средства для лечения простуды
ОРЗ: симптомы и лечение

Соцсети

Sputnikabkhazia