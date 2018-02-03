Комиссия МОК рассмотрит приглашение 15 спортсменов из России на Игры-2018

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение рассмотреть на комиссии вопрос приглашения 15 из 28 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

© Sputnik. Антон Денисов Исполком МОК примет решение по оправданным спортсменам из России

"Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно", — сказал Адамс на пресс-конференции.

По словам Адамса, дело каждого спортсмена из 15 будет рассмотрено комиссией МОК индивидуально, при этом сроки рассмотрения он не уточнил, заявив что для обоснования необходимо время.

"Я не буду спекулировать по поводу вопроса квот (которые могли уйти к другим). Но мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам. Решение будет принято до начала Игр", — отметил Адамс.

СAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

Олимпийский комитет России (ОКР) попросил МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры-2018 15 представителям России. Как заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, речь идет о следующих атлетах: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).