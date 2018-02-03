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Микрофон в студии радио Sputnik, архивное фото

"Пропаганда" от Sputnik попала в популярный французский сериал

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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В популярном французском сериале "Черный Барон" показали фрагмент с агентством Sputnik Франция и выдуманным новым колумнистом.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Эпизоды сериала "Черный Барон", в которые попадает сайт Sputnik France и размещенная на нем статья за авторством вымышленного колумниста, были введены сценаристами, чтобы отобразить якобы пропагандистский характер материалов агентства, сообщается на сайте Sputnik Молдова.

По замыслу сценаристов, главный герой сериала Филипп Рикверт вдохновляется статьей некого колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа под названием "Европейский союз, Франция и стратегия ордолиберального шока", в которой автор рассуждает о возможности государственного переворота. Ироничный комментарий главного редактора Sputnik France Натальи Новиковой в своем Twitter не заставил себя ждать.

"Вся "фейковая" информация на нашем сайте — это плод воображения талантливых сценаристов сериала "Черный Барон". Отличные ребята, отличный сериал! Мы готовы и дальше продолжать с ними сотрудничество в таком формате!" — написала Новикова.

Во Франции не раз звучали безосновательные обвинения в адрес Sputnik в якобы пропагандистской деятельности. Скандал, например, развернулся на фоне обвинений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес этого СМИ в "распространении ложной информации".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не согласны с такой оценкой. А глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Макрона следствием антироссийской кампании, начатой еще администрацией Барака Обамы. Руководство Sputnik, в свою очередь, заявило о намерении обратиться к юристам по факту клеветнических заявлений в адрес агентства.




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