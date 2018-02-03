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Автомобиль полиции на улице Турина.

Стрельба на улицах Италии: месть лицам "неевропейского происхождения"

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Причиной стрельбы, по одной из версий, могла стать месть за убийство 18-летней Памелы Мастропьетро, чье тело обнаружили расчлененным в двух небольших чемоданах, а обвинение предъявили 29-летнему мигранту из Нигерии.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. От четырех до семи человек пострадали при стрельбе на улицах итальянского города Мачерата, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По версии газеты La Repubblica, огонь по прохожим открыли из движущегося автомобиля. Газета Corriere della Sera предполагает, что к конфликту привела ссора между несколькими иностранцами "неевропейского происхождения". Также высказываются предположения, что вооруженные люди сводили счеты сразу на нескольких улицах. СМИ оценивают число раненых от четырех до семи, некоторые из них в тяжелом состоянии.

​"Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение", — говорится в сообщении городских властей.

Подозреваемого вскоре задержали на площади в центре города. Им оказался 28-летний итальянец Лука Траяни. В момент ареста он вскинул руку в фашистском приветствии, а на плечах у него был итальянский флаг.

Как пишут СМИ, Траяни мог мстить мигрантам за убийство 18-летней Памелы Мастропьетро. На днях ее тело обнаружили расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявили 29-летнему мигранту из Нигерии.




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