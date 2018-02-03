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Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб

Российский СУ-25 сбит в Сирии: пилот погиб

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour
Новости
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По предварительным данным, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*, но при ведении боя с террористами пилот погиб, говорится в сообщении Минобороны.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

* Террористическая организация, запрещенная в России




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