Паунд: стоит внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс

МОК получит основания для подачи апелляций в гражданские суды Швейцарии, если Спортивный арбитражный суд (CAS) превысил свои полномочия, или процесс велся несправедливо, заявил бывший председатель WADA.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что, возможно, следует внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего апелляцию российских спортсменов, отсранненых от участия в Олимпийских Играх Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает РИА Новости.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Решения МОК во многом были основаны на показаниях информатора WADA Григория Родченкова.

"Трудно делать выводы, пока мы не узнаем причины принятого решения… чтобы понять, на что они опирались, возможно, Родченков спутал некоторые факты. Но факты были подтверждены комиссией (WADA под началом) Ричарда Макларена, а затем комиссиями МОК (Самуэля) Шмида и (Дениса) Освальда, и я не допускаю и тени сомнения, что их выводы верны", — сказал Паунд, которого цитирует Insidethegames. © AP Photo. Matt Dunham "Всесильный антидопинг" против олимпийского движения

По словам Паунда, всему антидопинговому движению нанесен "критический ущерб", в случае если CAS настаивает на абсолютных доказательствах.

"Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных "причудливых" интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS. Думаю, в России открывают шампанское и икру. В их глазах это тотальная победа", — добавил Паунд.

По мнению экс-главы WADA, вопрос участия оправданных спортсменов в предстоящей Олимпиаде и подача апелляций в Швейцарский суд не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, так как "в каждом случае могут быть нюансы, и торопиться нельзя".