14:05 04 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание 126-й сессии Международного олимпийского комитета в Сочи

Паунд: стоит внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс

© Sputnik. Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
4 0 0

МОК получит основания для подачи апелляций в гражданские суды Швейцарии, если Спортивный арбитражный суд (CAS) превысил свои полномочия, или процесс велся несправедливо, заявил бывший председатель WADA.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд заявил, что, возможно, следует внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего апелляцию российских спортсменов, отсранненых от участия в Олимпийских Играх Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает РИА Новости.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Решения МОК во многом были основаны на показаниях информатора WADA Григория Родченкова.

"Трудно делать выводы, пока мы не узнаем причины принятого решения… чтобы понять, на что они опирались, возможно, Родченков спутал некоторые факты. Но факты были подтверждены комиссией (WADA под началом) Ричарда Макларена, а затем комиссиями МОК (Самуэля) Шмида и (Дениса) Освальда, и я не допускаю и тени сомнения, что их выводы верны", — сказал Паунд, которого цитирует Insidethegames.

Набор для допинг-контроля
© AP Photo. Matt Dunham
"Всесильный антидопинг" против олимпийского движения

По словам Паунда, всему антидопинговому движению нанесен "критический ущерб", в случае если CAS настаивает на абсолютных доказательствах.

"Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных "причудливых" интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS. Думаю, в России открывают шампанское и икру. В их глазах это тотальная победа", — добавил Паунд.

По мнению экс-главы WADA, вопрос участия оправданных спортсменов в предстоящей Олимпиаде и подача апелляций в Швейцарский суд не должны рассматриваться вместе непосредственно перед Играми, так как "в каждом случае могут быть нюансы, и торопиться нельзя".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Смех, улыбки
    Девятибалльные шутки

    Sputnik Казахстан сделал подборку лучших шуток в социальных сетях об очередном землетрясении в Алматы.

  • Электросчетчик. Архивное фото
    Пересчитайте!

    Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Возложение венков на митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве в Душанбе
    Никто не забыт

    В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.

  • Студенты
    Приз – знания

    Вузы России объявили о старте олимпиады для иностранных студентов, главный приз — бесплатное обучение в магистратуре. Кто может принять в ней участие?

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девушка группы поддержки сборной России на товарищеском матче между сборными командами России и Белоруссии
Великан у пирамид, или кот против тореадора: самые яркие фото недели
Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в Багире
Встань и иди: чудесное исцеление пса и что еще происходит в "Багире"
Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство

Соцсети

Sputnikabkhazia