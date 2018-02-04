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Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне

Международный олимпийский комитет решит, быть или не быть боксу на ОИ-2020

© Sputnik. Anton Denisov
Новости
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Началось расследование системы управления Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), в связи с чем МОК прекратил выплаты в адрес федерации, заявил глава МОК Томас Бах.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК), прекратив выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), оставил за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МОК Томас Бах.

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"Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020", — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

По словам Баха, исполком МОК заморозил все контакты с федерацией AIBA кроме тех, которые необходимы.

В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. В конце месяца чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации. Исполняющим обязанности работал вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, в конце января и. о. президента AIBA стал Гафур Рахимов.

Как отмечается на сайте МОК, исполком ждет от AIBA нового доклада не позднее 30 апреля.

"Мы уже видели проблемы в декабре, и они не были разъяснены. Это касается процедуры принятия внутренних решений, наверное, вы помните путаницу по вопросам назначения, выбору руководства, эти проблемы вам известны. И есть вопросы, которые связаны с новым временным президентом федерации и, в частности, по вопросу финансов. Мы не увидели никаких улучшений по борьбе с допингом в этой федерации", — добавил Бах.




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