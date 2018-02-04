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Илай Дягилев

Финалистка конкурса красоты в Казахстане оказалась мужчиной

© Фото: Предоставлено: Илай Дягилев
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Модель из Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что он - мужчина.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Житель Алма-Аты Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и дошел до финала, сообщает Sputnik Казахстан. 

Когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, и Арину Алиеву дисквалифицировали, заменив на другую участницу. Свое участие в конкурсе красоты Дягилев объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", чего так не хватает, по его мнению, современным девушкам.

"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — поделился Илай.

Как сообщил Илай, он был приятно удивлен реакцией казахтанцев, многие из которых поддержали его поступок.

"Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам", — резюмировал парень.

Илай Дягилев живет в Алма-Ате и работает моделью.

 




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