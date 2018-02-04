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Снегопад в Москве

Снегопад столетия: сообщают о погибшем и пострадавших в Москве

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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За минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы, а в воскресенье в столице может выпасть еще около половины месячной нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Один человек погиб, есть пострадавшие, в результате сильнейшего снегопада и ледяного дождя, обрушившихся на московский регион в выходные 3-4 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти столицы. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб в субботу из-за падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве, еще пять человек получили травмы, и призвал держаться подальше от деревьев и проводов.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", — написал мэр в Twitter.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве на 4 февраля.

Всего в городе повалено уже 370 деревьев. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На данный момент в городе работают более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники и около 70 тысяч рабочих, которые занимаются очисткой тротуаров и дворов, все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

На усиленный режим работы переведен и транспортный комплекс столицы. По информации пресс-службы Мосгортранса, аварийные службы ведомства обеспечивают бесперебойную работу маршрутов, в условиях ухудшения погоды работают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники. В усиленном режиме работает и московский метрополитен.




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