Волонтер понесет флаг российских олимпийцев на открытии Игр-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос приглашения еще 13 спортсменов и двух тренеров из числа 28, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), для участия в Играх-2018 в Пхенчхане.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018, вынесет олимпийский флаг, под которым на церемонию открытия зимних Игр в Пхенчхане выйдет команда российских спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

"Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр", — сказал Поздняков по телефону.

МОК 5 декабря отстранил ОКР и объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 "чистых" российских спортсменов без допинговой истории, но под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).

МОК зарегистрировал список из 169 российских спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Позднее конькобежка Ольга Граф, вошедшая в состав, отказалась от участия в Играх. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта приглашения на Олимпиаду не получили.