Украинские СМИ заподозрили Nike в поддержке самопровозглаженных республик

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Украинские СМИ возмутило, что Nike использовала для рекламы аббревиатуру ЛДНР, которую в Киеве употребляют для общего обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, сообщает РИА Новости.

Надпись, размещенная на сайте компании, сопровождается текстом: "Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем". Таким образом, сокращение, использованное для логотипа, скорее всего, переводится как "Londoner" (лондонец).

Украинское издание "Апостроф" пишет, что LDNR имеет "некую коннотацию" с ЛДНР, а интернет-газета "Обозреватель" отметила, что новый логотип фирмы может "восприниматься неоднозначно".

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.