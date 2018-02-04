Карди оглы о бое Гассиева в Сочи: наверное, была вся Осетия

Бой между российским боксером Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Бой между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом привлек внимание, атмосфера была запоминающаяся, так как на бое, наверное, была вся Осетия, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы, который был зрителем этого поединка в Сочи.

"Бой был очень тяжелым, было очень много ударов с обеих сторон, Мурат в конце уже 12 раунда отправил своего соперника в нокаут", — добавил он.

Среди зрителей боксерского вечера были в том числе абхазы, рассказал Карди оглы.

"По моему настоянию, были ребята, это в основном те, кто занимается боксом, в том числе тренеры. Мурат Гассиев достаточно опытный спортсмен в профессиональном боксе, он является чемпионом мира по одной из версий, с этой победой он стал обладателем уже двух поясов", — сказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

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Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и добавил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе пояс WBA, а также оформил выход в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Эта победа стала 26-й для 24-летнего Гассиева в 26 боях (19 нокаутов). 31-летний Дортикос потерпел первое поражение при 22 победах (21 нокаут).