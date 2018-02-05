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Олимпиада 2014. Церемония закрытия

МОК отказал оправданным россиянам в приглашении к Олимпиаде-2018

© Sputnik. Владимир Сергеев
Новости
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Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил просьбу Олимпийского комитета России направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России".

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане 15 россиян, ранее оправданных в числе других решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз МОК.

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Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, опротестовавших решение МОК об отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи.

Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры в Пхенчахане 15 оправданным россиянам: 13 спортсменам и двум тренерам. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уточнил, что дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).

Тренер российских конькобежек Павел Абраткевич назвал решение МОК ожидаемым. "Мы прекрасно понимали, что МОК не допустит ребят, так как по тем же критериям ранее не были допущены те, кто вообще никакого отношения не имел к Олимпиаде в Сочи, те кто на тот момент были юниорами", — сказал он РИА Новости.

Конькобежец Александр Румянцев также отметил, что его не удивила позиция МОК. "В принципе, после вчерашних заявлений МОК было ясно, к чему все идет. Они оспаривают решение CAS, что само по себе вызывает удивление. Нас оболгали и даже не извинились, я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать свое честное имя. Я же был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что моя дистанция совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолет, вышел на старт и все бы доказал", — сказал спортсмен РИА Новости.

В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).




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