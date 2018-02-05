Сеул счел визит формального главы КНДР на Игры желанием наладить отношения

КНДР уведомила Сеул о направлении Ким Ен Нама, который считается формальным главой государства, в Южную Корею во главе официальной делегации на открытие Олимпиады.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Власти Южной Кореи расценивают направление на Игры в Пхенчхане делегации КНДР на беспрецедентно высоком уровне как демонстрацию желания Пхеньяна наладить отношения Севера и Юга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гем.

"Визит к нам председателя президиума (верховного народного собрания) Ким Ен Нама, который по конституции (КНДР) является главой администрации, пройдет впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц", — заявил Ким Ый Гем.

По его словам, в Сеуле расценивают этот визит как "проявление воли Северной Кореи к улучшению отношений Юга и Севера, успешному проведению Олимпиады, показывает серьезную и искреннюю позицию Северной Кореи".