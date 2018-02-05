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Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии

Власти Приморья рассказали о погибшем пилоте сбитого в Сирии Су-25

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
Новости
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Погибший пилот сбитого российского самолета в Сирии многие годы служил в Приморье, там у него осталась семья, сообщили власти Приморья.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назвал погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова "асом отечественной штурмовой авиации" и выразил соболезнования родным и близким, сообщает РИА Новости.

В субботу в провинции Идлиб боевики сбили российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами", — сказал Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

По его словам, "это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас".

 




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