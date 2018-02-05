Депутат Госдумы нашел способ поддержки спортсменов из России на Олимпиаде

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Национальному Олимпийскому комитету России призвать сограждан поддержать российскую сборную, вывесив государственные флаги РФ на своих домах во время проведения зимних Олимпийских игр в Южной Корее, сообщает РИА Новости.

"Я предлагаю Национальному Олимпийскому комитету (НОК) выступить с официальным призывом к согражданам — вывесить на своем жилье в дни Олимпиады российский триколор в знак поддержки и солидарности с атлетами", — заявил Милонов РИА Новости.

Парламентарий также уточнил, что соответствующее письмо с предложением в НОК отправлено в понедельник.

"Нашим спортсменам запретили выступать под российским знаменем, запретили иметь какие-либо национальные знаки отличия на форме… Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются российскими спортсменами, защищающими честь нашей страны. Мы должны поддержать их, несмотря ни на какие противодействия врагов скрытых и явных. Никто не запретит нам любить и переживать за своих спортсменов. Пускай они знают, что дома их ждут, болеют за них. Флаг — символ нашей солидарности с ними", — подчеркнул депутат.