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Сайт агентства РИА новости

Сайт Ria.ru признали самым популярным новостным ресурсом Рунета

© Фото: РИА Новости
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В ноябре 2017 года Ria.ru также вошел в топ-25 онлайн-брендов России 2017 года, по данным международной исследовательской компании GfK.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Сайт международной медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — признали первым из новостных ресурсов Рунета, вошедших в топ-20 интернет-проектов декабря 2017 года, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Исследование проводилось в городах с населением более 100 тысяч человек, среди тех, кто пользовался интернетом на стационарных компьютерах, смартфонах и планшетах по крайней мере один раз за месяц, в возрасте 12-64 года, данные исследования опубликованы компанией Mediascop.

Помимо новостных интернет-порталов, по данным Mediascope, пользователи Рунета чаще всего посещают поисковые ресурсы, социальные сети и онлайн-магазины. В первой пятерке находятся неизменные лидеры рейтинга — Google, Яндекс, YouTube, ВКонтакте и Mail.ru.

"Флагман РИА Новости сохранил статус самого посещаемого среди россиян новостного СМИ, обогнав Rbc.ru почти на 350 тысяч и Kp.ru на 550 тысяч посетителей", — говорится в сообщении.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым среди российских медиа и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают свыше 2,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.




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