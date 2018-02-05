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Нападение на школу в Улан-Удэ

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при нападении на школу в Улан-Удэ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Новости
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Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января, пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Девочку, тяжело пострадавшую при нападении на школу в Улан-Удэ, перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, учителя выписали из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр медицины катастроф Бурятии.

"Самая тяжелая девочка переведена из реанимации в нейрохирургию, вторая — с пальчиками (при нападении у девочки были отсечены пальцы, которые восстановили во время операции — ред) проходит лечение в отделении детской травматологии. Педагога выписали домой", — сказал собеседник агентства.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.




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