Тренировку женской сборной России по хоккею сорвали допинг-офицеры

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков заявил, что допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку, сообщает RT.
"У сборной был тяжелый переезд, так как затянулась выдача багажа. Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки", — приводит слова Чистякова "Матч ТВ".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на допинг.