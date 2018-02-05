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П/к главного тренера женской сборной России по хоккею А. Чистякова

Тренировку женской сборной России по хоккею сорвали допинг-офицеры

© Sputnik. Евгений Одиноков
Новости
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Главный тренер сборной отметил, что команда хочет доказать свою конкурентоспособность, учитывая сложившиеся обстоятельства.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков заявил, что допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку, сообщает RT.

"У сборной был тяжелый переезд, так как затянулась выдача багажа. Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки", — приводит слова Чистякова "Матч ТВ".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на допинг.




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