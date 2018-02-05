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Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб

"Это вам за пацанов!": как принял последний бой, сбитый над Сирией пилот

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour
Новости
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Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Видеозапись с кадрами, предположительно, последнего боя пилота российского Су-25, сбитого накануне в Идлибе, попала в Сеть, сообщает RT.

Оказавшись на земле после катапультирования, летчик отстреливался от боевиков из своего пистолета Стечкина. Чтобы избежать плена, он подорвал себя ручной гранатой. В кадре слышна последняя фраза российского летчика: "Это вам за пацанов!"

Как сообщало ранее военное ведомство, российский самолет Су-25 сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.




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