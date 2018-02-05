Погибшего в Сирии летчика посмертно представили к званию Героя России

Российский штурмовик Су-25 был сбит в воздухе в провинции Идлиб в субботу 3 февраля.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Кадры последнего боя российского летчика, сбитого в Сирии, появились в Сети

Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке.

"Летчик сумел катапультироваться, но попал в окружение боевиков. Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой", — отметили в ведомстве.

Филипов был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.

В ответ Россия нанесла массированный удар по району Идлиба, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", были убиты более тридцати боевиков.