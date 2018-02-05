Строители Крымского моста перешли к сооружению железнодорожных пролетов

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".
"Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн", — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрия Петухова.
Конструкции железнодорожных пролетов весом 580 тонн собирают из заводских блоков на острове Тузла. Всего на участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов, более шести километров железнодорожных металлоконструкций.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.