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Сооружение морских пролетов Крымского моста

Строители Крымского моста перешли к сооружению железнодорожных пролетов

© Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Новости
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Железная дорога строится одновременно с автодорогой.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн", — приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрия Петухова.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© Sputnik. Сергей Мальгавко
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Конструкции железнодорожных пролетов весом 580 тонн собирают из заводских блоков на острове Тузла. Всего на участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов, более шести километров железнодорожных металлоконструкций.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.




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