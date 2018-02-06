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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ростов-на-Дону

ЦИК России рассмотрит вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (15)
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В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Центризбирком России во вторник рассмотрит вопрос о регистрации действующего президента страны Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Регистрация Путина в качестве кандидата заявлена единственным вопросом в повестке заседания Центральной избирательной комиссии РФ на 6 февраля.

Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону, для регистрации ему, как самовыдвиженцу, нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысяч в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.

В воскресенье, 4 февраля, ЦИК передал протокол об итогах проверки подписей доверенному лицу кандидата. Как сообщил позже РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов со ссылкой на протокол ЦИК, документы, представленные в Центризбирком, подтверждают право Путина быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Темы:
Выборы президента России 2018 (15)



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