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Международный аэропорт Сочи в Адлере

Рассекретить формирование цен на авиабилеты предолжили в Совфеде России

© Sputnik. Нина Зотина
Новости
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Сведения о механизме формирования цен на авиабилеты известны лишь самим авиакомпаниям, такие сведения раскрываются авиаперевозчиками только по специальным запросам Федеральной антимонопольной службы и правоохранительных органов.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Механизм и принципы установки цен на авиабилеты необходимо сделать открытми, и авиабилеты будут доступнее для граждан, считает член Совета Федерации (СФ) от Алтая Владимир Полетаев, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время процесс ценообразования в сфере авиаперевозок вызывает множество вопросов у россиян, особенно в случаях необъяснимых колебаний стоимости билетов на один и тот же рейс. Кроме того, есть основания полагать, что авиакомпании предлагают самый дешевый тариф только на один-два билета на рейс, а остальные билеты реализуют по более дорогим тарифам", — заявил он РИА Новости.

В свободном доступе отсутствуют статистические данные, необходимые для составления объективной картины и позволяющие более объективно судить об эффективности принятых на законодательном уровне мер — введения в 2014 году невозвратных и 2017 году безбагажных тарифов.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот
© Sputnik. Максим Блинов
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"Полагаю правильным, чтобы авиакомпании вели открытую статистику по фактически примененным тарифам с указанием соотношения пассажиров одного рейса, приобретших билеты по разным тарифам", — подчеркнул Полетаев.

По словам депутата, этот вопрос обсуждался в ходе "правительственного часа" с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым на последнем заседании Совета Федерации, где Артемьев рассказал сенаторам, что руководство "Аэрофлота" согласилось допустить сотрудников ФАС "на кухню" авиабизнеса и те посмотрели, как происходит ценообразование на примере этой компании. В результате оказалось, что система не исключает возможности преднамеренного и необоснованного повышения цен в обход автоматических алгоритмов, сказал сенатор.

Артемьев также заявил, что сегодня ФАС "настроена изменить механизмы ценообразования в пределах разумного и не допустить несанкционированного ручного повышения цен".




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