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"Вспышка" в Олимпийской зоне: какая зараза "свалила" секьюрити в Пхенчхане

CC0 / Pixabay
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (5)
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Институт здоровья и окружающей среды в Пхенчхане обнаружил следы норовируса в диспенсере с питьевой водой, а также в душевых и ванных комнатах молодежного учебного центра.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Около 32 сотрудников охранной службы заразились норовирусной инфекцией и были временно отстранены от работы в Олимпийской зоне южнокорейского Пхенчхана, информацию подтверждает организационный комитет Олимпиады (POCOG), сообщается на сайте Sputnik Казахстан.

В сообщении подчеркивается, что большую часть пациентов составляют студенты, которые работают на контрольно-пропускном пункте и проживают в молодежном учебном центре по 10 человек в комнате. По всей вероятности, инфекция распространилась именно из молодежного учебного центра.

Спортсмены, которые готовятся к Играм, также подверглись риску заражения, потому что сотрудники охранной службы работали непосредственно в олимпийской деревне. Заболевшие сотрудники помещены под карантин до их полного выздоровления.

Норовирус в 90% случаев является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы. Вирус передается при прямом контакте с больным и через зараженную еду, либо воду.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (5)



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